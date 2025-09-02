Baltijas balss logotype
Сильная магнитная буря накроет Землю сегодня

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Сильная магнитная буря накроет Землю сегодня

Во вторник, 2 сентября, на Землю обрушится магнитная буря уровней G2–G3.

Наиболее сильное воздействие ожидается во вторник в полдень: геомагнитный индекс Kp достигнет значения 7, что соответствует буре категории G3. Согласно классификации NOAA, такие явления считаются сильными: они способны ускорить сход спутников с орбиты, вызвать ложные срабатывания защитных систем в энергетике, привести к проблемам радиосвязи и навигации.

Причиной стала серия солнечных вспышек и выбросов плазмы, зафиксированных в центральной активной зоне Солнца в ночь на 31 августа. Это уже второй выброс за сутки, что, по словам ученых, связано с ростом солнечной активности.

Основным сигналом прихода солнечной плазмы станет резкое увеличение скорости и плотности солнечного ветра. Спустя примерно час после скачка будут заметны геомагнитные последствия.

#природа #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

