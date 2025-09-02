Сильная магнитная буря накроет Землю сегодня

Наиболее сильное воздействие ожидается во вторник в полдень: геомагнитный индекс Kp достигнет значения 7, что соответствует буре категории G3. Согласно классификации NOAA, такие явления считаются сильными: они способны ускорить сход спутников с орбиты, вызвать ложные срабатывания защитных систем в энергетике, привести к проблемам радиосвязи и навигации.

Причиной стала серия солнечных вспышек и выбросов плазмы, зафиксированных в центральной активной зоне Солнца в ночь на 31 августа. Это уже второй выброс за сутки, что, по словам ученых, связано с ростом солнечной активности.

Основным сигналом прихода солнечной плазмы станет резкое увеличение скорости и плотности солнечного ветра. Спустя примерно час после скачка будут заметны геомагнитные последствия.