Что повышает лежкость лука?

Уборку лука начинают, когда у 50% растений листья лягут на землю. В сезоны с дождливым, прохладным летом предуборочное удаление ботвы несколько ускоряет вызревание луковиц, но снижает их урожай.

Более эффективно за 10-12 суток до уборки прикатать листья катком, подрезать корни скобой. Луковицы, лишенные почвенного питания и влаги, начинают вызревать быстрее, и запасы питательных веществ из ботвы переходят в них.

Просушивание лука перед закладкой на хранение ускоряет его созревание, вызывает состояние покоя, повышает лежкость. При этом увеличивается вязкость клеточного сока, соотношение азотистых веществ сдвигается в сторону белков, сахаров – сахарозы.

Против шейковой гнили луковицы просушивают при температуре 30-40 градусов, затем прогревают при 45-46 градусах.