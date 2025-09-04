Думаем о будущем урожае. Как получить свои семена

Если вы решили вырастить собственные семена овощных культур, то должны знать, что большинство овощных растений перекрестноопыляющиеся, поэтому при выращивании рядом разных сортов одного растения можно получить гибриды, от которых на следующий год уже нельзя ждать качественную продукцию.

Особенно плохо, когда переопыляются растения редиса и редьки, сладкого и острого перца, столовой свеклы с кормовой или сахарной.

Семенные растения тыквы и томата практически выращивают так же, как и на продовольственные цели. Отбирают крупные, типичные для данного сорта плоды. Бахчевые растения на семена нужно брать только спелые. Их разрезают, выбирают семена, промывают и сушат. Помидоры можно брать и недозрелые (бланжевые, розовые) и дозаривать их в помещении. Для извлечения семян плоды разрезают на две половинки, ложкой или ножом выгребают мякоть, оставляют вместе с соком на двое суток для брожения. Необходимо следить, чтобы в сок с семенами не попала вода. После сбраживания семена промывают, подсушивают и разделяют.

Кабачок, патиссон, перец, баклажан и огурец доводят до полной спелости, убирают, дозаривают пять-десять дней, затем берут семена, моют, сушат и подчищают их.

Горох и овощную фасоль на семена убирают в несколько приемов по мере созревания стручков, не допуская их растрескивания. Стручки подсушивают, обмолачивают и очищают. С одного семенного растения можно получить до 20 г семян.

Семенные растения цветной капусты, кресс-салата, салата, укропа и шпината убирают по мере созревания семян или в один прием при массовом созревании. Растения подсушивают, обмолачивают и семена очищают.

Семенники редиса убирают при полном их созревании. С одного растения получают 15 г семян.

Брюква, морковь, редька, репа, пастернак, петрушка, свекла, сельдерей, капуста и лук – двулетние растения. В первый год они образуют продуктивный орган, а на другой год – семена. Для этого надо оставлять на хранение лучшие корнеплоды, луковицы и кочаны с неповрежденными почками.