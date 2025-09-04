Baltijas balss logotype
ГМО — вредно или нет? Ученые поставили точку

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
ГМО — вредно или нет? Ученые поставили точку

Прогресс не стоит на месте: теперь вместо долгого процесса селекции можно просто внедрить в геном того или иного продукта фрагмент ДНК, который повлияет на его свойства. Вот как работает эта технология и безопасны ли подвергнутые ей продукты.

В молекулах ДНК любого организма записана генетическая информация о нем. Она влияет на различные качества организма. В случае растений это, например, вкус, устойчивость к погодным условиям, наличие косточек и другие.

Изменять геном стали еще давно — это называется селекцией. Таким методом были выведены некоторые породы собак, а также пшеницы, фруктов и не только. Если упрощать этот процесс, то выглядит он примерно так: отбираются представители с определенными качествами, которые необходимо развить, и скрещиваются, чтобы у потомства они были более ярко выраженными. Для того, чтобы получился «нужный» результат, должны пройти жизни многих поколений животного или растения.

С развитием технологий появилась возможность ускорить этот процесс. Гены изменяются искусственным и более эффективным путем: существует множество разных способов. Поскольку ДНК всех организмов устроена одним способом, скрещивать можно даже разные виды: например, бактерию и растение.

Бактерии, кстати, это один из способов изменения ДНК. В них помещают необходимый ген, который бактерии «доставляют» в клетки растения. Далее ученые следят за клеткой в лаборатории, и со временем из нее возникает растение с новыми свойствами.

Почему же люди боятся ГМО? Тому есть несколько причин. Новые сочетания генов могут быть непривычными для рациона человека и непонятно, как на них отреагирует организм. Во-первых, нельзя гарантировать, что случайное сочетание генов не приведет к появлению токсичных соединений. Во-вторых, опасения вызывает возможная аллергическая реакция на незнакомые продукты. В-третьих, доподлинно неизвестно, как ГМО влияют на микрофлору и иммунитет.

Однако ученые, как отмечает Рамблер/здоровье, уверены — страхи сильно преувеличены. Продающиеся в магазинах ГМО проходят оценку безопасности, а исследования доказывают, что за последние 30 лет все такие продукты были признаны безвредными.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

