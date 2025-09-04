Как погоня за «идеальным сном» провоцирует бессонницу

Неукоснительное соблюдение режима сна и бодрствования может увеличить вероятность бессонницы, заявила специалист по сну Л. Артис в беседе с Daily Mail.

По её словам, нарушения сна нередко связаны с чрезмерной зацикленностью на показателях устройств, отслеживающих фазы сна. Приверженцы здорового образа жизни начинают воспринимать ночной отдых как показатель, который необходимо постоянно улучшать. Для одних это может быть полезно, но для других, особенно для молодых женщин, подобный подход превращается в «коктейль» из давления, тревоги и страха неудачи, пояснила эксперт.

Многие люди становятся зависимыми от трекеров сна. Например, человек просыпается бодрым и энергичным, но, увидев в приложении низкую оценку, тут же ощущает усталость. Чрезмерная концентрация на цифрах даёт противоположный результат.

«Мы забываем, что отдых — это про самочувствие, а не про очки в приложении», — заключила Артис.