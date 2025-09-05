Нужно ли сортировать яблоки перед хранением?

Отбракованные яблоки можно переработать в сок, компоты. Неплохо провести калибровку. В таком случае плоды лучше хранятся. Чем крупнее плод, тем раньше он созревает, сильнее дышит, выделяет больше веществ, которые воздействуют на окружающие плоды, ускоряя их созревание.

Поэтому плоды одного сорта лучше разобрать на крупные, средние и мелкие и хранить их отдельно.

Если яблоки предполагается хранить в ящиках, то при укладке их переслаивают стружкой, бумагой, торфяной крошкой. Каждое яблоко таких сортов, как Антоновка обыкновенная и Ренет, лучше завернуть отдельно в пропитанную минеральным маслом бумагу.