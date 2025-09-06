Какие продукты помогают стать счастливее: советы врачей

Иммунолог А. Продеус, кардиолог Г. Гандельман и офтальмолог М. Коновалов рассказали, как питание может сделать человека счастливее.

По словам специалистов, за чувство радости отвечают дофамин, серотонин и окситоцин. Их выработка усиливается при употреблении определённых продуктов.

Для улучшения синтеза серотонина иммунолог рекомендовал включить в рацион богатые клетчаткой кукурузные отруби и продукты с пробиотиками, например йогурты. Также стоит добавить куриную грудку, содержащую триптофан — предшественник серотонина.

Кардиолог отметил, что продуцирование дофамина стимулирует горький шоколад, так как он содержит фенилаланин — предшественник этого гормона. А для выработки окситоцина полезно употреблять продукты с высоким содержанием магния: кунжут, рисовые отруби, сушёные водоросли.