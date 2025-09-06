Соль против сорняков. Работает ли этот распространенный дачный лайфхак?

Эксперимент: соль против сорняков на дорожках

Проблема: Швы между плитками на дорожках быстро зарастают. Соцсети советуют посыпать швы крупной солью и слегка полить водой. Соль якобы «выжигает» корни сорняков, но при точечном использовании не вредит почве на грядках.

Итак, необходимо исследовать потенциал соли как «истребителя сорняков».

Выбранные объекты: швы между плитами (ширина от 5 до 10 мм) и трещины в бетонных дорожках. Растущие в них пырей, пастушья сумка и подорожник. Соль крупная (каменная). Вода.

Ход эксперимента: на каждые 10 см шва засыпалось разное количество соли: а) 1 столовая ложка: б) 3 столовые ложки. После засыпки соли сорняки слегка поливались водой, около 100–150 мл в каждый шов. Далее через определенное время проводился контроль процесса с фотосъемкой. Всего было сделано 18 фотоснимков – от исходного состояния и далее через 1, 2, 3, 5, 10, 15 суток. Результаты наблюдений за сорняками:

Пырей – начал светлеть через 3 суток, через 10 суток побелел (погиб). Далее в течение полутора месяцев он не восстановился.

Пастушья сумка – постепенно увядала, на 10-е сутки погибла.

Подорожник – сразу начал увядать, погиб на 4-е сутки.

Различий между швами, засыпанными 1 или 3 ложками соли, не наблюдалось.

Выводы:

Соль действительно выжигает сорняки различных видов. А поскольку восстановления сорняков в течение 40 дней не наблюдалось, корни тоже были выжжены. Период выжигания сорняков составляет от 4 до 10 суток. Для успешного результата достаточно 1 столовой ложки соли на 10 см шва.

Дополнительные замечания:

Точечное применение соли в реальных условиях может быть оправданным при небольших размерах объектов (дорожки, швы между плитами). Предположение о вреде больших доз соли для грядок в рамках данного эксперимента не исследовалось. Но учеными Вирджинского технологического института уже доказано, что высокое содержание соли может повредить почвенным микроорганизмам и сельскохозяйственным культурам.

Зато каменная соль великолепно подходит для других случаев – засолки капусты и бочковых огурчиков.