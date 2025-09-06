Ученые выяснили, при какой погоде ускоряется старение организма

Новое исследование показало, что экстремальные погодные условия отнимают годы жизни так же, как вредные привычки.

Длительные периоды аномальной жары ведут не только к обезвоживанию. Ученые из Тайваня установили, что под воздействием тепла ускоряется биологическое старение организма.

По представленным данным, всего 2 года жизни в условиях экстремальных температур могут отнять у человека до 12 дней здоровой жизни.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Climate Change и основаны на масштабном анализе данных почти 25 тыс. человек, за которыми наблюдали более 15 лет. Исследователи оценивали биологический возраст участников по ключевым параметрам: артериальному давлению, уровню воспаления и холестерина, а также по функции легких, печени и почек.

Кому жара вредит больше?

Наибольшему риску оказались подвержены те, кто проводит много времени на открытом воздухе. В первую очередь это люди, занимающиеся физическим трудом. У них за 2 года жизни в условиях жары процесс старения ускорялся почти на 33 дня.

Ученые предполагают, что из-за теплового стресса происходит повреждение ДНК. Дополнительную нагрузку создает и косвенное влияние: жара ухудшает качество воздуха и повышает риск лесных пожаров, что отражается на здоровье дыхательной системы.

По разрушительному воздействию на организм жара сопоставима с такими факторами, как курение, употребление алкоголя и неправильное питание.

Специалисты советуют людям, особенно работающим на улице и часто отдыхающим в жарких странах, использовать простые меры защиты — носить легкую светлую одежду, пить достаточно воды и по возможности ограничивать активность в часы максимальной жары. Кроме того, важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, ягоды, орехи и зелень.