Ученые выяснили, при какой погоде ускоряется старение организма

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Ученые выяснили, при какой погоде ускоряется старение организма

Новое исследование показало, что экстремальные погодные условия отнимают годы жизни так же, как вредные привычки.

Длительные периоды аномальной жары ведут не только к обезвоживанию. Ученые из Тайваня установили, что под воздействием тепла ускоряется биологическое старение организма.

По представленным данным, всего 2 года жизни в условиях экстремальных температур могут отнять у человека до 12 дней здоровой жизни.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Climate Change и основаны на масштабном анализе данных почти 25 тыс. человек, за которыми наблюдали более 15 лет. Исследователи оценивали биологический возраст участников по ключевым параметрам: артериальному давлению, уровню воспаления и холестерина, а также по функции легких, печени и почек.

Кому жара вредит больше?

Наибольшему риску оказались подвержены те, кто проводит много времени на открытом воздухе. В первую очередь это люди, занимающиеся физическим трудом. У них за 2 года жизни в условиях жары процесс старения ускорялся почти на 33 дня.

Ученые предполагают, что из-за теплового стресса происходит повреждение ДНК. Дополнительную нагрузку создает и косвенное влияние: жара ухудшает качество воздуха и повышает риск лесных пожаров, что отражается на здоровье дыхательной системы.

По разрушительному воздействию на организм жара сопоставима с такими факторами, как курение, употребление алкоголя и неправильное питание.

Специалисты советуют людям, особенно работающим на улице и часто отдыхающим в жарких странах, использовать простые меры защиты — носить легкую светлую одежду, пить достаточно воды и по возможности ограничивать активность в часы максимальной жары. Кроме того, важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, ягоды, орехи и зелень.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
