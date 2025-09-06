В мире появился новый фрукт — его сравнивают с виноградом и вишней

На прилавках в магазинах Великобритании появился совершенно новый продукт, который эксперты уже окрестили «суперфруктом будущего».

Так называемые «Boombites», выращиваемые в Испании, выглядят как виноград, но с ярко-красной мякотью, напоминающей вишню. На вкус они сладкие и сочные, а еще не имеют косточек.

Главное преимущество новинки объясняется высоким содержанием антоцианов — растительных пигментов, которые защищают сердце и снижают риск диабета. Подобные соединения также представлены в чернике, клюкве и ягодах годжи.

Кроме того, «Boombites» богаты ресвератролом — веществом, которому приписывают «антиэйдж-эффект» и способность защищать организм от рака. В инновационных плодах ресвератрола в 3 раза больше, чем в той же чернике, отметили эксперты Daily Mail.

Фрукт не только богат антиоксидантами, но и отличается особым составом сахаров. Как показали исследования испанского технологического центра AINIA, сахара из «виноградовишни» усваиваются медленнее. Уровень глюкозы в крови повышается плавно, снижается нагрузка на поджелудочную железу и уменьшается риск резких скачков инсулина.

По словам экспертов, все перечисленные свойства делают новый продукт особенно ценным для людей, которые следят за весом, контролируют уровень сахара или придерживаются профилактической диеты для защиты сердца и сосудов.