Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мире появился новый фрукт — его сравнивают с виноградом и вишней 0 312

Дом и сад
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
В мире появился новый фрукт — его сравнивают с виноградом и вишней

На прилавках в магазинах Великобритании появился совершенно новый продукт, который эксперты уже окрестили «суперфруктом будущего».

Так называемые «Boombites», выращиваемые в Испании, выглядят как виноград, но с ярко-красной мякотью, напоминающей вишню. На вкус они сладкие и сочные, а еще не имеют косточек.

Главное преимущество новинки объясняется высоким содержанием антоцианов — растительных пигментов, которые защищают сердце и снижают риск диабета. Подобные соединения также представлены в чернике, клюкве и ягодах годжи.

Кроме того, «Boombites» богаты ресвератролом — веществом, которому приписывают «антиэйдж-эффект» и способность защищать организм от рака. В инновационных плодах ресвератрола в 3 раза больше, чем в той же чернике, отметили эксперты Daily Mail.

Фрукт не только богат антиоксидантами, но и отличается особым составом сахаров. Как показали исследования испанского технологического центра AINIA, сахара из «виноградовишни» усваиваются медленнее. Уровень глюкозы в крови повышается плавно, снижается нагрузка на поджелудочную железу и уменьшается риск резких скачков инсулина.

По словам экспертов, все перечисленные свойства делают новый продукт особенно ценным для людей, которые следят за весом, контролируют уровень сахара или придерживаются профилактической диеты для защиты сердца и сосудов.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 381
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 676

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 37
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 60
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 66
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 37
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео