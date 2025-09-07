Масло этого растения оказалось эффективным средством против тревожности

Если раньше лавандовое масло в основном применялось в народной медицине как средство для расслабления и улучшения сна, то новые данные говорят о его серьезном применении в лечении тревожных расстройств.

По информации польских исследователей, фармацевтическое масло лаванды в капсулах способно стать достойной альтернативой традиционным противотревожным средствам.

Анализ клинических испытаний показал, что регулярный прием препарата значительно снижает проявления тревожности любой степени тяжести — от легкой до выраженной. При этом, как подчеркнула доктор Аннабель Гримм в комментарии для Daily Mail, масло лаванды не приводит к привыканию и не оказывает выраженного седативного действия.

Ученые предполагают, что основное влияние средства связано с его воздействием на парасимпатическую нервную систему, отвечающую за регуляцию стресса и сердечного ритма. У людей с тревожными расстройствами эта система работает менее эффективно, и масло помогает восстановить баланс.

В будущем лаванда может занять свое место и в комплексной терапии депрессивных состояний, снижая зависимость пациентов от сильнодействующих рецептурных препаратов. Однако специалисты предупреждают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения ее эффективности, оценки безопасности и совместимости с другими лекарственными средствами.

Самолечение недопустимо — применять масло лаванды можно только после консультации с врачом.