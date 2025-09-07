Baltijas balss logotype
Ученые открыли неожиданную пользу чая из малиновых листьев

Дом и сад
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Ученые открыли неожиданную пользу чая из малиновых листьев

Малиновый чай давно считался народным средством для укрепления здоровья, но теперь у него появилась научно подтвержденная польза.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, напиток из листьев малины способен значительно снизить постпрандиальные (после еды) выбросы глюкозы и инсулина у здоровых людей.

В исследовании задействовали 22 добровольца в возрасте от 18 до 65 лет с нормальными показателями сахара в крови. Участникам давали стандартную углеводную нагрузку — 50 г глюкозы или сахарозы, а часть из них запивала ее настоем из 10 г листьев малины, заваренных в течение 5 минут.

Результаты показали, что при употреблении сахарозы уровень сахара в крови из-за чая снижался на 25,6% через 15 минут и на 43,6% через 30 минут по сравнению с контрольной группой. Инсулин также снизился уже через 15 минут. На показатели, связанные с приемом глюкозы в «чистом» виде, напиток не повлиял.

Полученный эффект объяснили высоким содержанием полифенолов и эллаговой кислоты в листьях малины. Эти вещества тормозят работу ферментов (сахаразы и α-глюкозидазы), которые расщепляют сахарозу. Благодаря этому усвоение углеводов идет медленнее, а колебания уровня сахара и инсулина становятся более плавными.

В исследовании отметили, что максимальная концентрация полезных веществ достигается именно при пятиминутном заваривании — дольше держать заварку в кипятке смысла нет.

#полезно знать
Оставить комментарий

