Названы простые методы борьбы с осенней хандрой

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Названы простые методы борьбы с осенней хандрой

Осенняя хандра появляется ввиду дефицита солнечного света, влияющего на продуцирование гормонов радости и сна — серотонина и мелатонина, сообщил психолог А. Миронов. Специалист озвучит легкие способы побороть сезонную грусть.

По его словам, прежде всего, нужно чаще бывать на открытом воздухе, видеться с друзьями, посвящать время любимым занятиям, выполнять физические упражнения. А еще эксперт порекомендовал баловать себя чем-нибудь приятным.

Особый рацион простимулирует продуцирование серотонина и мелатонина в осенне-зимний период. Миронов посоветовал включить в меню молочные изделия, яйца, индюшиное мясо, грецкие орехи, клубнику, бананы, виноград, шпинат, брокколи.

Как отметил специалист, допускается прием мелатонина в качестве биологически активной добавки, однако это не поможет при остром дефиците гормона.

Людям, которые сталкиваются с ухудшением эмоционального состояния в осенний период, следует постараться отыскать в осени позитивные моменты, подчеркнул Миронов.

#полезно знать
Видео