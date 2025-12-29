Baltijas balss logotype
Почему собаки любят грызть: исследование 0 87

Дом и сад
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки любят грызть: исследование

Исследователи Сиднейского университета анализируют функциональные причины поведения собак, проявляющегося в их постоянной потребности грызть различные предметы — от палок и костей до обуви и человеческих рук. Об этом сообщает научный портал phys.org, ссылаясь на информацию от Сиднейского университета.

 

«Грызть предметы — это естественное поведение для собак, так как в дикой природе они тратят значительно больше времени на жевание, чем на охоту. На первый взгляд, это может показаться способом поддержания здоровья зубов. Тем не менее, несмотря на его важность для благополучия собак, точных научных данных об этом пока нет», — приводит издание слова руководителя исследования профессора Пола Мак-Гриви.

Ученый отметил, что в области поведенческой ветеринарии постоянная жевательная активность собак часто связывается со стрессом и повышенной тревожностью, которые могут возникать, когда животное остается в одиночестве или в ограниченном пространстве на длительное время.

«Потребность в грызении может указывать на наличие проблем с благополучием собаки. Кроме того, это может привести к травмам зубов и десен или проглатыванию инородных предметов, если собаке попадают неподходящие для жевания вещи, такие как камни, палки и ткани», — добавил ученый.

Чтобы более глубоко изучить этот вопрос, группа Пола Мак-Гриви проводит опрос владельцев о том, какие именно предметы выбирают их собаки и какие получают от хозяев для удовлетворения своей потребности в жевании. Кроме того, ученые собирают данные о частоте предоставления таких предметов и о поведении животных до и после их получения. Также фиксируется информация о состоянии зубов и кишечника собак.

Исследователи полагают, что дальнейший анализ собранной информации поможет точно определить причины такого поведения собак и разработать методы, которые обеспечат безопасность питомцев в случаях, когда это поведение нежелательно.

Читайте нас также:
Оставить комментарий

