Вечная жизнь невозможна? Иммунолог назвал предел человеческого долголетия

Желание обмануть время и жить вечно сопровождает человечество веками. Современная наука на такое способна?

«Как бы медицина и технологии ни шагали вперед, добиться бессмертия пока не представляется возможным. Максимальный возраст для человека — около 125 лет», — сообщил заведующий отделением иммунологии Института Рослина при Эдинбургском университете Нил Мабботт в социальных сетях.

Современная медицина научилась продлевать жизнь с помощью пересадок органов. Донорское сердце или почка могут прослужить десятилетия, однако у этого метода есть свои риски.

Например, иммуносупрессивные препараты, необходимые для предотвращения отторжения того или иного органа, делают человека уязвимым перед инфекциями.

Кроме того, даже при идеальном исходе естественные процессы старения не остановятся. По словам Мабботта, даже если «обновить» сердце или печень, клетки и ткани всего тела продолжат меняться. Именно поэтому идея вечной жизни остается скорее фантастическим сценарием, чем реальной научной перспективой.

Намного важнее, отметил ученый, сосредоточиться на продлении активной и здоровой жизни. Сегодня медицина помогает людям доживать до 80–90 лет при относительно хорошем самочувствии.