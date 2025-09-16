Baltijas balss logotype
Когда произойдет осеннее равноденствие в 2025 году? 0 461

Дом и сад
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Когда произойдет осеннее равноденствие в 2025 году?

Осеннее равноденствие происходит в момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное.

В это время ось вращения Земли направлена точно вдоль линии Солнце–Земля, благодаря чему оба полушария получают примерно одинаковое количество солнечного света.

Интересно, что представление о полном равенстве дня и ночи в этот день является условным. На самом деле день длится на несколько минут дольше. Например, в средних широтах эта разница составляет 8–12 минут. Причины: преломление солнечных лучей в атмосфере и особенностей измерения времени восхода и заката.

В разных часовых поясах осеннее равноденствие 2025 года наступит в разное время: по Гринвичу в 18:20, по латвийскому времени в 21:20, по восточноевропейскому времени также в 21:20, по японскому времени уже 23 сентября в 03:20, а по тихоокеанскому времени — 22 сентября в 11:20.

После осеннего равноденствия в Северном полушарии дни постепенно укорачиваются, достигая минимума 21 декабря — в день зимнего солнцестояния.

Любопытно, что осенне-зимний сезон в Северном полушарии короче, чем в Южном: от осеннего до весеннего равноденствия проходит 179 дней, тогда как обратный период длится 186 дней. Это связано с тем, что Земля движется по орбите быстрее зимой, чем летом.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

