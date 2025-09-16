Магнитная буря будет бушевать всю неделю — диетолог сказала, как защитить себя с помощью питания

С 15 по 19 сентября 2025 года Землю накроют последствия сильного возмущения магнитосферы.

Интенсивность магнитной бури, по данным экспертов, уже достигла уровня G3. Многие метеочувствительные люди отмечают скачки давления, головные боли, усталость и сонливость. Скорректировать самочувствие можно с помощью правильного питания — рекомендации дала врач-диетолог Елена Соломатина.

При колебаниях геомагнитного поля сосуды то расширяются, то сужаются, нарушается работа эндотелия. Когда кровоток сбивается, появляются мигрени, слабость и упадок сил, а у пожилых и хронически больных людей усиливаются симптомы сопутствующих заболеваний.

Отягощающим фактором становится неправильная еда. Жареное, жирное, копчености, соленые блюда и алкоголь провоцируют задержку жидкости, поднимают давление и делают сосуды более хрупкими.

По словам специалиста, оптимальное решение — легкое меню, где присутствуют источники белка (рыба, курица, творог, яйца), овощи и фрукты с антиоксидантами и полифенолами (свекла, помидоры, ягоды, чеснок, имбирь), продукты с калием и магнием (бананы, листовая зелень), а также достаточное количество жидкости. В качестве напитков подойдут вода, свежие овощные соки и травяные чаи из ромашки, липы, пустырника или женьшеня.