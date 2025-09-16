Медики предупредили: привычка запивать таблетки чаем и молоком может быть опасной

По его словам, все дозировки и инструкции по применению разрабатываются фармацевтами с учетом того, что таблетки принимают вместе с водой. Использование других напитков может привести к непредсказуемым последствиям.

Так, чай и кофе из-за содержания танинов и кофеина мешают нормальному всасыванию лекарств. Соки, особенно цитрусовые, способны разрушать оболочку препаратов и вызывать передозировку. Отдельную опасность представляет грейпфрутовый сок: он блокирует работу ферментов печени, что приводит к повышению концентрации медикаментов в крови и увеличивает риск побочных эффектов.

Не рекомендуется запивать лекарства и молочными продуктами. Кальций и казеин в их составе связывают активные вещества, снижая эффективность лечения. Особенно уязвимы антибиотики тетрациклинового ряда, активность которых может быть полностью нейтрализована даже небольшим количеством молока.

Под запретом также газированные напитки и слишком горячие жидкости, поскольку они нарушают процесс растворения таблеток. Эксперт подчеркнул, что в крайнем случае лекарство можно запить любой жидкостью, но исключительно при отсутствии воды под рукой и только как исключение.