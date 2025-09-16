Народные приметы на 16 сентября — Василиса

16 сентября день памяти мученицы Василиссы, она пострадала во времена гонений на христиан в девятилетнем возрасте.

Девочку пытались заставить отречься от христианской веры и принести жертву языческим идолам, но Василисса осталась непреклонной.

Тогда по приказу перфекта девочку избили, раздели и подвесили головой вниз, ее жгли огнем и отдавали на съедение диким животным. Василисса сотворила крестное знамя и стойко пережила все пытки, оставшись невредимой. Увидев мужество и истинную веру маленькой девочки, перфект поверил в Христа. Василисса стала молиться на камне недалеко от города, по ее молитве из камня забил источник со святой водой, которой исцелились многие верующие.

Крестьяне этот день проводили за уборкой дома, сарая и других помещений. Наводя чистоту, они устраивали себе благополучие. Важно было избавиться от старых, ветхих вещей, обычно их сжигали. Рухлядь символизировала старение года, увядание природы. Однако не все старье старались выбросить, потому что крестьяне считали все старое надежным, а новое – неизвестным. Многие вещи отправлялись на чердак, где лежали еще несколько поколений — как связь с предками.

Погодные приметы

Гроза в этот день — к теплой осени. Погода теплая — весна наступит поздно. Закат окрашен в красный цвет — ждали холодов.