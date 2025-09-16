Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пыльца камелии стала основой для экологичного солнцезащитного крема 0 488

Дом и сад
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Пыльца камелии стала основой для экологичного солнцезащитного крема

Учёные разработали солнцезащитный крем из пыльцы камелии, который надёжно защищает кожу от ультрафиолетового излучения и безопасен для окружающей среды.

Особенность нового средства в том, что оно меньше поглощает инфракрасные лучи. Благодаря этому кожа нагревается на солнце примерно на 5 градусов меньше, чем при использовании традиционных кремов. При этом уровень защиты соответствует SPF 30, чего достаточно для длительного пребывания на солнце.

Для создания крема специалисты извлекли из зёрен пыльцы камелии микрогель. Процесс не требует химических реагентов, что делает его полностью экологичным. К тому же камелия гипоаллергенна, поэтому средство подходит и людям, склонным к аллергии, сообщает TechInsider.

Эксперименты на грызунах показали, что крем сохраняет коллаген в коже и защищает её от повреждений под действием УФ-лучей. Аналогичную реакцию продемонстрировали и клетки человеческого эпидермиса.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 156
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 384
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 718

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 86
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 49
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео