Пыльца камелии стала основой для экологичного солнцезащитного крема

Учёные разработали солнцезащитный крем из пыльцы камелии, который надёжно защищает кожу от ультрафиолетового излучения и безопасен для окружающей среды.

Особенность нового средства в том, что оно меньше поглощает инфракрасные лучи. Благодаря этому кожа нагревается на солнце примерно на 5 градусов меньше, чем при использовании традиционных кремов. При этом уровень защиты соответствует SPF 30, чего достаточно для длительного пребывания на солнце.

Для создания крема специалисты извлекли из зёрен пыльцы камелии микрогель. Процесс не требует химических реагентов, что делает его полностью экологичным. К тому же камелия гипоаллергенна, поэтому средство подходит и людям, склонным к аллергии, сообщает TechInsider.

Эксперименты на грызунах показали, что крем сохраняет коллаген в коже и защищает её от повреждений под действием УФ-лучей. Аналогичную реакцию продемонстрировали и клетки человеческого эпидермиса.