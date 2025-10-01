Baltijas balss logotype
Когда квасить капусту осенью 2025 года: благоприятные дни октября 1 915

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда квасить капусту осенью 2025 года: благоприятные дни октября

Осень считается лучшим временем для соления и квашения капусты. В этот период собирают урожай поздних сортов овоща, которые лучше всего подходят для заготовок на зиму.

Перед началом кропотливой работы, которая потребует много сил, а результат должен будет радовать всю зиму, важно учесть дни лунного календаря. Есть несколько видов дней: самые благоприятные, просто благоприятные, нейтральные и неудачные.

В какие дни квасить капусту в октябре-2025 по лунному календарю

Лунные фазы оказывают влияние на вкусовые качества блюда. Например, капуста, приготовленная в период убывающей луны, получается мягкой. Чтобы добиться упругой и хрустящей консистенции, готовить капусту лучше в период растущей луны, пишет портал «Астрогод».

Также астрологи утверждают, что лучше всего квасить капусту в 5-е и 6-е дни после новолуния. Заниматься маринованием и солением в дни полнолуния и новолуния они не рекомендует из-за «неустойчивого периода», который может отразиться на заготовках: капуста может стать слишком мягкой, горькой или быстро испортиться.

Благоприятные дни октября

В октябре есть две самые подходящие даты для квашения капусты: 26 и 27 октября.

Остальные благоприятные дни: 1, 8, 9, 10, 15, 24, 25, 28, 29 октября.

Нейтральные (подходящие) дни: 2, 3, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 30 октября.

Неблагоприятные дни: 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 31 октября.

Стоит учесть и некоторые приметы, которые влияют на качество капусты в процессе ее приготовления и хранения.

Например, солить и квасить капусту хозяйка или хозяин должны только в хорошем настроении. Если же психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего, силы в упадке, а в голове роятся плохие мысли, одолевают злость или раздражение, зимние заготовки лучше отложить на другой день.

Еще одна примета относится к определенным дням в течение недельного цикла. Здесь плохими считают среду, пятницу и субботу. Стоит помнить о воскресенье, когда не рекомендуют заниматься какой-либо работой. Подходящими днями станут понедельник, вторник и четверг. По народным поверьям, они являются идеальными для квашения капусты.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    Не вижу смысла этим заниматся сейчас. 🙄 Есть пару производителей которые всегда на рынке и продают капусту в разных заквасках. Вполне норм качеством. Я её не жру же ежедневно по трёхлитровой банке. Раз 2-3 недели куплю немного ради своих нужд и вполне хватает. Чего дома возится с этим всем?

    1
    2

Видео