Груши доступны круглый год, не только осенью, но по какой-то причине большинство людей предпочитают им яблоки.

Терапевт Иван Еременко рассказал, почему груши стоит включить в рацион.

Чем полезны груши

Главное богатство груш — это клетчатка. Пищевые волокна, которые делят на растворимые и нерастворимые, улучшают пищеварение и дают долговременное чувство сытости. Кроме того, в составе груш есть фолиевая кислота, необходимая для кроветворения, и магний, поддерживающий работу сердца и нервной системы.

Одна груша среднего размера содержит всего около 50–60 ккал. У нее же будет сравнительно низкий гликемический индекс — от 30 до 40. Плоды можно сочетать с продуктами, богатыми белком и полезными жирами, например, с йогуртом, нежирным творогом или орехами.

Чем груши лучше яблок

По составу груши и яблоки почти не отличаются — в сезонных плодах есть витамины, магний, небольшое количество железа и два вида клетчатки.

Однако, как отметил специалист, главное отличие кроется в кислотности фруктов.

«В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком», — добавил терапевт.

Сколько груш можно есть в день

Груши стоит включать в рацион умеренно. При проблемах с ЖКТ, лишнем весе и риске ожирения или диагностированном сахарном диабете норму фруктов определяет специалист. Для здоровых людей безопасной нормой считаются 1–2 плода в сутки.