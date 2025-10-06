Медики предупредили, что сушилки для рук наносят вред для здоровья и могут передавать дыхательную инфекцию, а также золотистый стафилококк.

По словам врачей, такие устройства являются опасными, поскольку буквально являются боксами с бактериями. Это связано с тем, что воздух в них берется из помещений. Кроме того, в общественных туалетах, где устанавливаются такие сушилки, их могут просто редко мыть и прочищать, что приводит к скоплению микроорганизмов.

Специалисты отмечают, что при ослабленном иммунитете могут возникнуть диарея и тошнота. Чтобы избежать возможных опасностей, врачи советуют тщательно мыть руки с мылом — не менее 30 секунд. Кроме того, после их необходимо обрабатывать антисептиком.