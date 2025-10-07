Baltijas balss logotype
Дата публикации: 07.10.2025
ФОТО: Unsplash

Стало известно, что фрукты защищают легкие от грязного воздуха.

Потребление фруктов уменьшает вредное воздействие загрязненного воздуха на легкие. Об этом рассказал врач-пульмонолог Джимми Йоханнес в беседе с Women's Health.

Врач подчеркнул, что эффективность этого простого способа была подтверждена недавним исследованием, которое показало, что у любителей фруктов функция легких после воздействия вредных веществ в воздухе снижалась заметно меньше, чем у тех, кто не ест фрукты. Вероятным объяснением этого он назвал то, что во всех фруктах содержится много веществ, обладающих противовоспалительным свойством. По его мнению, они защищают легкие от окислительного стресса, который возникает из-за грязного воздуха.

Йоханнес добавил, что заметный эффект достигается только в том случае, если есть фрукты каждый день и в большом количестве. Он посоветовал употреблять не менее 400 граммов разных плодов в день.

