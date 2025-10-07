Хранить яйца на дверце холодильника не рекомендуется, поскольку в этом месте температура нестабильна, особенно при частом открывании, объяснила диетолог Е. Соломатина.

Из-за колебаний температуры продукт быстрее портится. Кроме того, если распахнуть дверцу резко, на скорлупе могут появиться микротрещины, через которые легко проникают микроорганизмы, добавила специалист.

По словам эксперта, наибольшей уязвимостью перед микробами обладают яйца с тонкой белой скорлупой.

Пищевой технолог Н. Львович подчеркнула, что оптимальная температура для хранения яиц — от 0 до 25 °C. Поэтому, по её словам, лучше держать их в кладовке или в прохладном месте у окна. Также яйца следует хранить отдельно от других продуктов, чтобы избежать перекрёстного загрязнения, подытожила эксперт.