IT-эксперт рассказал, как спасти залитый жидкостью ноутбук

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: IT-эксперт рассказал, как спасти залитый жидкостью ноутбук

Если пользователь случайно пролил напиток на ноутбук, восстановить устройство можно. В первую очередь необходимо немедленно разорвать цепь питания, чтобы предотвратить короткое замыкание. Затем отключить ноутбук, удерживая кнопку питания, — пояснил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам эксперта, сразу после инцидента нужно вынуть вилку из розетки и отсоединить все внешние устройства. После этого ноутбук стоит разместить в положении «домиком», т.е. перевернуть так, чтобы жидкость стекла и не попала на материнскую плату. Категорически нельзя класть устройство набок, поскольку жидкость может протечь по внутренним компонентам.

«Ключевой момент — аккумулятор. На старых моделях со съемной батареей ее необходимо немедленно извлечь. Но на современных ноутбуках аккумулятор встроен, и пытаться вскрыть корпус в панике — значит усугубить ситуацию», — пояснил специалист.

После первых действий рекомендуется просушить ноутбук. Вопреки распространенным советам, сушку феном или рисом проводить не рекомендуется: их эффективность восстановления намокших устройств — миф. Единственный надежный способ — пассивная сушка: оставить устройство «домиком» в сухом месте минимум на 48 часов.

Однако даже после такого срока включение не гарантирует полное спасение. По словам специалиста, остаются риски частичной коррозии или разрушения внутренних контактов из-за остатков сахара или кислот из напитка, что может привести к постепенному выходу устройства из строя через месяц или позже.

Поэтому после подобного инцидента визит в сервисный центр для профессиональной чистки — единственный верный способ минимизировать риск последующей поломки устройства.

#полезно знать
(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    8-го октября

    Нет противника страшнее чем соратник - дол… б. В случае залитого ноутбука только отбитый имбецил может посоветовать оставить его сушиться 48 часов. Нужно максимально быстро нести в сервис, за 48 часов с подключенной батареей произойдет много нехорошего.

Видео