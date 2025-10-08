К концу века повышение температуры может вызвать сильный тепловой стресс у коров, кур, коз и других сельскохозяйственных животных, поставив под угрозу их выживание.

Учёные разработали метод прогнозирования реакции различных видов на усиление жары, и результаты выглядят тревожно — особенно при росте глобальной температуры на 2 °C и выше.

Исследование показало, что мелкие копытные — овцы и козы — в Северном полушарии пострадают больше, чем их южные сородичи. К 2100 году частота дыхания у северных популяций этих животных может увеличиться на 68 %, что отрицательно скажется на уровне энергии и производительности. Среди тропических видов особенно уязвимыми оказались коровы, а птицы, такие как куры и перепела, признаны одними из самых чувствительных к жаре.

В исследовании использовались данные из Бразилии, Испании и Италии, а также климатические модели ООН. Учёные подчёркивают необходимость селекции жароустойчивых пород и совершенствования условий содержания, чтобы сохранить продовольственную безопасность будущего.

С ростом населения и изменением климата задача устойчивого животноводства становится критически важной для экологии и обеспечения питания человечества.