Психолог рассказала, как посещение музеев помогает бороться с тревогой

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Психолог рассказала, как посещение музеев помогает бороться с тревогой

Практика посещения музеев может помочь россиянам справиться с психологическими трудностями, рассказала психолог Дарья Яушева.

По ее словам, такие занятия, как искусство, спорт, садоводство, волонтерство и другие активности, помогают поддерживать психическое равновесие.

«Красота, история, соприкосновение с культурой помогают человеку выйти за рамки своей повседневной тревоги и почувствовать связь с чем-то значимым. Австрийский психотерапевт Виктор Франкл называл это одним из способов нахождения смысла жизни. Искусство прекрасно помогает переключать внимание с постоянных переживаний на новые образы и впечатления. Рассматривание картин, скульптур и инсталляций может напоминать практики осознанности, когда внимание концентрируется на «здесь и сейчас», — отметила Яушева.

Она добавила, что походы в музеи могут снижать уровень кортизола, способствовать расслаблению и помогать противостоять стрессу, связанному с изоляцией и одиночеством. Однако это стоит рассматривать как часть комплексного подхода. Для эффективной борьбы со стрессом важно также заниматься физической активностью, обеспечить социальную поддержку, правильно питаться и нормализовать режим сна. Дополнительно полезной может оказаться работа с психотерапевтом.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
