Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100% 0 250

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100%

Многие садоводы мечтают о зеленой изгороди из туй, но не все знают, что успех зависит не от полива или удобрений. Главный секрет кроется в том, как правильно подготовить яму для посадки.

Размер ямы должен быть больше корневого кома минимум в два раза. Это позволяет корням свободно развиваться и получать достаточно воздуха.

Опытные питомниководы советуют уделять внимание не только ширине, но и глубине, сообщает корреспондент Белновости. Слишком глубокая посадка может привести к загниванию корней.

На дно ямы обязательно укладывают дренажный слой из щебня или керамзита. Он защищает растение от застоя воды и обеспечивает корням оптимальные условия.

Затем яму заполняют смесью плодородной земли, торфа и песка. Такая комбинация делает почву рыхлой и питательной.

Важно, чтобы корневая шейка туи находилась на уровне земли. Если заглубить ее, растение будет болеть и плохо развиваться.

После посадки землю вокруг слегка утрамбовывают и обильно поливают. Это помогает устранить воздушные пустоты и укрепить корни.

Мульчирование приствольного круга корой или торфом сохраняет влагу и защищает почву от пересыхания. Кроме того, оно препятствует росту сорняков.

В первые недели туя особенно нуждается в регулярном поливе. Недостаток влаги в этот период может свести на нет все усилия.

Подкормки начинают вносить только через месяц после посадки. Раннее использование удобрений может повредить нежные корни.

Если соблюдать эти правила, туя быстро адаптируется и начинает активно расти. Зеленая изгородь станет не только украшением участка, но и надежной защитой от ветра и пыли.

Секрет правильной ямы прост, но именно он определяет, приживется ли растение. И те, кто однажды освоил эту технику, больше не сталкиваются с проблемами при посадке.

Читайте нас также:
#сад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
