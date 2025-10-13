Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 13 октября — Григорьев день 0 415

Дом и сад
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 13 октября — Григорьев день

13 октября православные христиане вспоминают священномученика Григория, просветителя Армении, и преподобного Григория, основавшего Пельшемский монастырь.

Григорий родился в 257 году и происходил из рода парфянских царей Арсакидов. Его отец, желая получить армянский престол, убил царя Курсара, своего родственника, за что весь его род подвергся уничтожению.

Младенца Григория спасли и вывезли в Кесарию Каппадокийскую. Он был воспитан в христианской вере, женился, имел двух сыновей, но овдовел. Желая искупить грех отца, убившего отца Тиридата, он поступил к нему в услужение.

Став армянским царем, Тиридат велел Григорию отказаться от своей веры, а за отказ подверг многочисленным пыткам и бросил в ров, где тот провел 14 лет. За это время царь Тиридат подверг пыткам и убил 37 монахинь. По преданию, за это царь и его приближенные были наказаны безумием. Григорий, освобожденный из заключения, повелел похоронить монахинь, на месте погребения была возведена церковь, куда привели бесноватого царя.

После раскаяния царь исцелился и принял крещение, провозгласив христианство государственной религией в Армении. Это произошло в 301 году. Так Армения стала первой страной, которая приняла христианство на государственной основе. В 326 году святой Григорий умер в уединении, передав кафедру своему сыну.

Преподобный Григорий родился в Галиче в 1315 году в семье бояр. Оставив имение, он принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре, где впоследствии стал игуменом. Позже он оставил обитель и поселился в Авраамиевом монастыре, а затем стал архимандритом Спасского монастыря. После двух лет управления Спасским монастырем, он оставил его и стал учеником святого Дионисия Глушицкого, иконописца и основателя нескольких монастырей на реке Глушице.

Когда Григорию исполнилось 104 года, он поселился в келье на берегу реки Пельшмы. Позднее к нему присоединились другие подвижники и Григорий получил от ростовского епископа благословение на строительство монастыря. Умер святой в возрасте 127 лет.

Наши предки считали, что перед праздником Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) по лесам бродят лешие, устраивая беспорядок, а затем в день Ерофея (17 октября) проваливаются под землю до весны. В канун Покрова лешие воют весь день, пытаясь перекричать ветер.

В Григорьев день старались защитить себя и своих близких от болезней и сглаза — жгли в овине старую солому из матрасов, чтобы потом набить их новой.

Погодные приметы

Если снег выпал — зима наступит нескоро. Если журавли улетели — к ранней и холодной зиме. С утра мороз на окнах появился — гости придут. Сухой снег выпал — лето будет урожайным. Бледная и мутная луна в тумане — к непогоде.

Читайте нас также:
#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На что обратить внимание при выборе унитаза?
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках
Изображение к статье: Радиация и взрыв молекул. Разбираем популярные мифы о микроволновках
Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100%
Изображение к статье: Как посадить тую, чтобы она прижилась на 100%
Изображение к статье: Завтра, 14 октября отмечается большой церковный праздник - Покров Богородицы
Завтра, 14 октября отмечается большой церковный праздник - Покров Богородицы 437
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Найден природный способ остановить порчу продуктов 303
Изображение к статье: Как приготовить экологичное мыло из каштанов?
Как приготовить экологичное мыло из каштанов? 133
Изображение к статье: Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях
Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях 208

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 10
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 58
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 5
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 95
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 10
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 58
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео