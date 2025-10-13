Григорий родился в 257 году и происходил из рода парфянских царей Арсакидов. Его отец, желая получить армянский престол, убил царя Курсара, своего родственника, за что весь его род подвергся уничтожению.

Младенца Григория спасли и вывезли в Кесарию Каппадокийскую. Он был воспитан в христианской вере, женился, имел двух сыновей, но овдовел. Желая искупить грех отца, убившего отца Тиридата, он поступил к нему в услужение.

Став армянским царем, Тиридат велел Григорию отказаться от своей веры, а за отказ подверг многочисленным пыткам и бросил в ров, где тот провел 14 лет. За это время царь Тиридат подверг пыткам и убил 37 монахинь. По преданию, за это царь и его приближенные были наказаны безумием. Григорий, освобожденный из заключения, повелел похоронить монахинь, на месте погребения была возведена церковь, куда привели бесноватого царя.

После раскаяния царь исцелился и принял крещение, провозгласив христианство государственной религией в Армении. Это произошло в 301 году. Так Армения стала первой страной, которая приняла христианство на государственной основе. В 326 году святой Григорий умер в уединении, передав кафедру своему сыну.

Преподобный Григорий родился в Галиче в 1315 году в семье бояр. Оставив имение, он принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре, где впоследствии стал игуменом. Позже он оставил обитель и поселился в Авраамиевом монастыре, а затем стал архимандритом Спасского монастыря. После двух лет управления Спасским монастырем, он оставил его и стал учеником святого Дионисия Глушицкого, иконописца и основателя нескольких монастырей на реке Глушице.

Когда Григорию исполнилось 104 года, он поселился в келье на берегу реки Пельшмы. Позднее к нему присоединились другие подвижники и Григорий получил от ростовского епископа благословение на строительство монастыря. Умер святой в возрасте 127 лет.

Наши предки считали, что перед праздником Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) по лесам бродят лешие, устраивая беспорядок, а затем в день Ерофея (17 октября) проваливаются под землю до весны. В канун Покрова лешие воют весь день, пытаясь перекричать ветер.

В Григорьев день старались защитить себя и своих близких от болезней и сглаза — жгли в овине старую солому из матрасов, чтобы потом набить их новой.

Погодные приметы

Если снег выпал — зима наступит нескоро. Если журавли улетели — к ранней и холодной зиме. С утра мороз на окнах появился — гости придут. Сухой снег выпал — лето будет урожайным. Бледная и мутная луна в тумане — к непогоде.