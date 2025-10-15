Baltijas balss logotype
Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина 0 277

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 15 октября — Киприан и Иустина
ФОТО: Unsplash

В этот день православные христиане вспоминают священномучеников Киприана и Иустину. Киприан, живший в III веке в Антиохии, был жрецом храма Аполлона. Среди народа он слыл языческим мудрецом и могущественным волхвом.

Многие обращались к нему за магической помощью и советами. Среди них оказался и знатный юноша Аглаид, влюблённый в прекрасную Иустину. Он попросил Киприана сделать так, чтобы девушка ответила ему взаимностью. Однако Иустина неизменно отказывала, поскольку решила посвятить жизнь служению Христу.

По преданию, Киприан трижды пытался наслать на неё чары, но Иустина всякий раз побеждала их молитвой и постом. Тогда оскорблённый жрец вызвал беды и мор сначала на её родительский дом, а затем и на весь город. Девушка снова стала молиться — и всё прекратилось. После этого Киприан принял крещение и полностью изменил свою жизнь. Уже через год он стал иереем, а затем епископом. Иустину он сделал диакониссой и игуменьей женского монастыря.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину подвергли пыткам, а затем казнили. Это произошло в 304 году.

В этот период завершали сбор урожая — наступало время девичьих посиделок, за которыми следовал осенний свадебный сезон. На посиделках девушки пели, танцевали и готовили угощения. К ним «на огонёк» часто заходили парни с орехами и сладостями. Днём женщины занимались шитьём и пряли, а мужчины утепляли дома и заготавливали дрова.

Погодные приметы

Появился иней — погода будет солнечной и сухой. Дует холодный ветер и идет дождь — зима будет очень суровой. Листопад — к скорому похолоданию. Снег выпал — через 40 дней быть зиме. Подул северный или восточный ветер — к холодной зиме.

#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
