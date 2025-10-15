Baltijas balss logotype
Приручить и полюбить. Как вырастить вереск на даче 0 177

Дом и сад
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Приручить и полюбить. Как вырастить вереск на даче

Вересковые растения — украшение сада, причем даже зимой, поскольку прекрасно переносят холодную погоду. Однако вырастить вереск на своем участке — задача не из легких, ведь это растение хоть и довольно устойчиво к внешнему воздействию, но все же требовательно.

Садовод Александра Назарова рассказывает, о чем нужно знать, чтобы вереск прижился на вашем дачном участке.

Где и как сажать вереск

Начать нужно с почвы и выбора правильного сорта вереска. Абсолютное большинство вересков предпочитает кислую почву, некоторые могут расти в нейтральной, и лишь совсем отдельные и редкие породы переносят щелочную почву.

Поэтому лучшим решением будет окислить почву: можно купить специальный кислый компост или сделать его самостоятельно. В пропорции 3:1:1:1 нужно будет смешать торф, песок, хвойную землю и хвойные опилки. Можно дополнительно проложить посадки сосновыми шишками — это станет красивым декоративным элементом.

Следующий шаг — выбор правильного места в саду. Вереск любит освещенные места и плохо растет в тени, однако прямое палящее солнце может сжечь ваши посадки. Подумайте о соседних растениях: так, рядом с вересками здорово растёт голубика.

Далее следует выбор самого вереска: подумайте над сортом (есть древовидные, декоративные, шотландские верески) и сочетанием цветов. Вереск будет сохранять свой цвет даже когда подсохнет.

Когда лучше всего сажать вереск

Сажать вереск лучше всего весной, но некоторые сорта допускаются к посадке осенью.

Каждый кустик нужно посадить в 40-50 см друг от друга, а в подготовленную ямку (один штык лопаты) засыпать кислую почвосмесь, полить подкисленной водой (1-2 г лимонной кислоты на 1 л воды), обязательно засыпать дренаж, прикопать, уплотнить вереск и обильно его полить (лучше всего тёплой отстоянной водой).

Правильный уход за вереском

Уход за вереском — задача не менее важная. Он довольно неприхотлив: поливайте его по мере необходимости, выпалывайте от сорняков, как любые другие садовые растения, подкармливайте минеральным удобрением раз в год. Чтобы вереск радовал глаз, его нужно подрезать: весной, до первых соцветий, подрезают верхние веточки, а осенью нужно обязательно подрезать отцветшие соцветия на 7-10 см.

Как подготовить вереск к зимовке

Так как вереск довольно устойчив к холодной погоде, укрывать его нужно только в случае сильных морозов. Лучше всего для этого подойдет лапник хвойных деревьев, дополнительно можно использовать срезанные отцветшие соцветия вереска, опилки или торф. Весной укрытие обязательно нужно будет снять.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео