Искусственный интеллект часто предлагает одни и те же мейнстримные направления, но есть способы это обойти.

Современные ИИ-сервисы, которые могут помочь в том числе и с планированием путешествий, неожиданно стали фактором, усиливающим проблему перенаселенности популярных туристических мест. Анализ их рекомендаций показывает тревожную тенденцию: алгоритмы по умолчанию предлагают одни и те же раскрученные направления, создавая эффект цифрового «стадного» инстинкта.

Использование ИИ для планирования поездок стремительно растет, пишет TechXplore. Количество пользователей таких сервисов удвоилось за последний год, и каждый пятый путешественник 25-34 лет в Великобритании уже планирует отпуск с помощью нейросетей. Топ-20 самых посещаемых стран мира: куда едут туристы

ИИ-системы работают как усилители существующих трендов: анализируют отзывы, блоги и хэштеги из соцсетей, выдают наиболее частотные запросы как «оптимальные» варианты, но при этом игнорируют менее раскрученные, но не менее интересные направления. В результате Париж, Венеция и Барселона продолжают лидировать в рекомендациях, хотя именно эти города уже страдают от чрезмерного турпотока.

Эксперты предлагают несколько методов для преодоления предвзятости алгоритмов:

Умные запросы. Вместо: «Лучшие пляжи Европы» попробуйте: «Города, доступные на поезде, но отсутствующие в путеводителях». Сезонный подход. Спрашивайте ИИ о поездках не в туристический сезон. Пример: «Итальянские озера в октябре» вместо июля. Запросы на местных языках. По запросам «Блоги на испанском об Астурии», «Агротуризм в Словении» можно найти куда больше полезной информации, чем по стандартным запросам.

Подумайте о том, чтобы использовать ИИ в качестве отправной точки, а не последней инстанции. Путеводители, информация в местных СМИ и беседы с местными жителями дают непредсказуемость, которая делает путешествия незабываемыми.

В следующий раз, когда вы спросите ChatGPT, куда съездить, сделайте это немного по-другому. Проверьте его, поспорьте с ним и используйте его возможности, чтобы найти что-то новое — иначе рискуете выбрать такой же банальный маршрут, что и все остальные.