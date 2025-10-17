Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты 0 95

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты

Искусственный интеллект часто предлагает одни и те же мейнстримные направления, но есть способы это обойти.

Современные ИИ-сервисы, которые могут помочь в том числе и с планированием путешествий, неожиданно стали фактором, усиливающим проблему перенаселенности популярных туристических мест. Анализ их рекомендаций показывает тревожную тенденцию: алгоритмы по умолчанию предлагают одни и те же раскрученные направления, создавая эффект цифрового «стадного» инстинкта.

Использование ИИ для планирования поездок стремительно растет, пишет TechXplore. Количество пользователей таких сервисов удвоилось за последний год, и каждый пятый путешественник 25-34 лет в Великобритании уже планирует отпуск с помощью нейросетей. Топ-20 самых посещаемых стран мира: куда едут туристы

ИИ-системы работают как усилители существующих трендов: анализируют отзывы, блоги и хэштеги из соцсетей, выдают наиболее частотные запросы как «оптимальные» варианты, но при этом игнорируют менее раскрученные, но не менее интересные направления. В результате Париж, Венеция и Барселона продолжают лидировать в рекомендациях, хотя именно эти города уже страдают от чрезмерного турпотока.

Эксперты предлагают несколько методов для преодоления предвзятости алгоритмов:

Умные запросы. Вместо: «Лучшие пляжи Европы» попробуйте: «Города, доступные на поезде, но отсутствующие в путеводителях».
Сезонный подход. Спрашивайте ИИ о поездках не в туристический сезон. Пример: «Итальянские озера в октябре» вместо июля.
Запросы на местных языках. По запросам «Блоги на испанском об Астурии», «Агротуризм в Словении» можно найти куда больше полезной информации, чем по стандартным запросам.

Подумайте о том, чтобы использовать ИИ в качестве отправной точки, а не последней инстанции. Путеводители, информация в местных СМИ и беседы с местными жителями дают непредсказуемость, которая делает путешествия незабываемыми.

В следующий раз, когда вы спросите ChatGPT, куда съездить, сделайте это немного по-другому. Проверьте его, поспорьте с ним и используйте его возможности, чтобы найти что-то новое — иначе рискуете выбрать такой же банальный маршрут, что и все остальные.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Как солнечные панели превращают свет в электричество
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Народные приметы на 18 октября — Харитины — первые холстины
Изображение к статье: Народные приметы на 18 октября — Харитины — первые холстины
Когда выкапывать хрен и как его хранить?
Изображение к статье: Когда выкапывать хрен и как его хранить?
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2562
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 2293
Изображение к статье: В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете 111
Изображение к статье: Сколько раз осенью может быть бабье лето?
Сколько раз осенью может быть бабье лето? 134

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 56
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 25
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 76
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 33
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 56
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео