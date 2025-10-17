В первой декаде сентября нас порадовало бабье лето. И все на этом. Интересно, а может ли быть два или три бабьих лета за осень?

Да, может, рассказала синоптик Ольга БАКЛАНОВА.

Классическое бабье лето – это мягкая солнечная, теплая погода, продолжительностью не менее 4–5 дней. В одни годы бабье лето начинается в середине сентября, в другие – в конце сентября или даже в начале октября. Однако надо отметить, что примерно раз в 7 лет бабьего лета не бывает.

Бабье лето представляет собой первый осенний период времени с устойчивой антициклональной погодой. Ночные похолодания сопровождаются выхолаживанием почвы и воздуха, но оно не бывает таким сильным, как глубокой осенью.

Одновременно прогрев приземного воздуха и почвы днем в период бабьего лета хотя и довольно высокий, но не такой интенсивный, как летом, поэтому жара никогда не бывает сильной. В иные дни в сентябре температура воздуха может подниматься до +22°С, а иногда и до +28 +29°С. Ночные температуры могут достигать +10°С.

Продолжительность хорошей погоды в разные годы бывает разной. Обычно она длится от нескольких дней до двух недель, иногда больше.

В 1975 году бабье лето в Латвии длилось целый месяц начиная с 8 сентября. В отдельные годы можно наблюдать несколько периодов бабьего лета. Например, 1966 году первый теплый период был с 12 сентября по 18 сентября, второй – с 1 октября по 13 октября и последний – третий – с 16 октября по 25 октября. Теплой осенью 2005 года отмечалось два периода бабьего лета – с 1 по 15 сентября и с 27 сентября по 7 октября.