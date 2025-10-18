Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

3 ошибки укрытия растений на зиму, которые могут стоить им жизни 0 178

Дом и сад
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 3 ошибки укрытия растений на зиму, которые могут стоить им жизни

Если вы хотите, чтобы ваши растения пережили зиму и проснулись весной здоровыми, нужно правильно укрыть их на холодный период. Для этого важно следовать некоторым советам и не совершать непростительных ошибок.

Укрыть на зиму растения – не то же, что одеть на них чехол. Этого недостаточно, культуры нужно должным образом подготовить к изменению условий жизни.

Важно помнить, что универсальных способов и сроков укрытия нет — каждому садоводу придется принимать решения самостоятельно. А чтобы оно было верным — нужно понять, что и почему сделать необходимо, а какие действия пойдут во вред растению.

С наступлением осенних устойчивых морозов пора подготовить культуры на участке к зимовке. Теплолюбивые растения укрываем. Но при укрытии нужно учитывать тонкости. Если неправильно провести данную работу, растения могут вымерзнут, вымокнуть или выпреть.

Ошибка 1. Пренебрежение подготовительным этапом

Не только начинающие садоводы, но и опытные дачники нередко оставляют его без внимания — и зря. Давайте выделим ключевые моменты подготовки.

Сначала нужно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.
Затем полить их так, чтобы зарядить влагой до самой весны.
Также нужно обрезать засохшие ветки, стебли и убрать все опавшие листья.
Не забывайте, что растения также нужно опрыскивать от вредителей и болезней.

Ошибка 2. Непригодные материалы для укрытия

Многие по привычке укрывают растения чем придется, а те растения, что не дожили до весны, списывают на слишком суровую зиму. Давайте смотреть правде в глаза: не все подручные материалы хороши для укрытия. В комплексе с другими — да, их использование оправдано.

Перечислим свойства хорошего укрывного материала:

на нем не образуется конденсат;
он хорошо сохраняет тепло;
пропускает воздух (дышит), но защищает от ветра;
укрывает от дождя (не промокает).

Если ваш выбор пал на фабричные материалы, заранее ознакомьтесь с характеристиками различных видов – нетканых, полиэтиленовой пленки и тому подобное.

Ошибка 3. Неправильные сроки укрытия

Правильно выбрать срок для укрытия непросто. Если рано укрыть, то растения могут выпреть. Опоздаете — растения подмерзнут.

Нестабильная погода, когда морозы, вроде бы уже ставшие постоянными, вдруг сменяются затяжной оттепелью, давно не редкость.

Единственный выход из ситуации – укрывать растения в рекомендуемые сроки, а при внезапных оттепелях либо снимать укрытие, либо устраивать проветривание. Для каждой культуры важно персонально подобрать правильные сроки.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Изображение к статье: Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
Изображение к статье: Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
Можно ли дома из косточки вырастить лимон?
Изображение к статье: Можно ли дома из косточки вырастить лимон?
Изображение к статье: ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно
ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно 237
Изображение к статье: Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день
Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день 148
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2656
Изображение к статье: Как хранить цемент на даче, чтобы он не испортился за зиму?
Как хранить цемент на даче, чтобы он не испортился за зиму? 205

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 114
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 299
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 239
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео