Если вы хотите, чтобы ваши растения пережили зиму и проснулись весной здоровыми, нужно правильно укрыть их на холодный период. Для этого важно следовать некоторым советам и не совершать непростительных ошибок.
Укрыть на зиму растения – не то же, что одеть на них чехол. Этого недостаточно, культуры нужно должным образом подготовить к изменению условий жизни.
Важно помнить, что универсальных способов и сроков укрытия нет — каждому садоводу придется принимать решения самостоятельно. А чтобы оно было верным — нужно понять, что и почему сделать необходимо, а какие действия пойдут во вред растению.
С наступлением осенних устойчивых морозов пора подготовить культуры на участке к зимовке. Теплолюбивые растения укрываем. Но при укрытии нужно учитывать тонкости. Если неправильно провести данную работу, растения могут вымерзнут, вымокнуть или выпреть.
Ошибка 1. Пренебрежение подготовительным этапом
Не только начинающие садоводы, но и опытные дачники нередко оставляют его без внимания — и зря. Давайте выделим ключевые моменты подготовки.
Сначала нужно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.
Затем полить их так, чтобы зарядить влагой до самой весны.
Также нужно обрезать засохшие ветки, стебли и убрать все опавшие листья.
Не забывайте, что растения также нужно опрыскивать от вредителей и болезней.
Ошибка 2. Непригодные материалы для укрытия
Многие по привычке укрывают растения чем придется, а те растения, что не дожили до весны, списывают на слишком суровую зиму. Давайте смотреть правде в глаза: не все подручные материалы хороши для укрытия. В комплексе с другими — да, их использование оправдано.
Перечислим свойства хорошего укрывного материала:
на нем не образуется конденсат;
он хорошо сохраняет тепло;
пропускает воздух (дышит), но защищает от ветра;
укрывает от дождя (не промокает).
Если ваш выбор пал на фабричные материалы, заранее ознакомьтесь с характеристиками различных видов – нетканых, полиэтиленовой пленки и тому подобное.
Ошибка 3. Неправильные сроки укрытия
Правильно выбрать срок для укрытия непросто. Если рано укрыть, то растения могут выпреть. Опоздаете — растения подмерзнут.
Нестабильная погода, когда морозы, вроде бы уже ставшие постоянными, вдруг сменяются затяжной оттепелью, давно не редкость.
Единственный выход из ситуации – укрывать растения в рекомендуемые сроки, а при внезапных оттепелях либо снимать укрытие, либо устраивать проветривание. Для каждой культуры важно персонально подобрать правильные сроки.
Оставить комментарий