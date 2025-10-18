Если вы хотите, чтобы ваши растения пережили зиму и проснулись весной здоровыми, нужно правильно укрыть их на холодный период. Для этого важно следовать некоторым советам и не совершать непростительных ошибок.

Укрыть на зиму растения – не то же, что одеть на них чехол. Этого недостаточно, культуры нужно должным образом подготовить к изменению условий жизни.

Важно помнить, что универсальных способов и сроков укрытия нет — каждому садоводу придется принимать решения самостоятельно. А чтобы оно было верным — нужно понять, что и почему сделать необходимо, а какие действия пойдут во вред растению.

С наступлением осенних устойчивых морозов пора подготовить культуры на участке к зимовке. Теплолюбивые растения укрываем. Но при укрытии нужно учитывать тонкости. Если неправильно провести данную работу, растения могут вымерзнут, вымокнуть или выпреть.

Ошибка 1. Пренебрежение подготовительным этапом

Не только начинающие садоводы, но и опытные дачники нередко оставляют его без внимания — и зря. Давайте выделим ключевые моменты подготовки.

Сначала нужно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Затем полить их так, чтобы зарядить влагой до самой весны. Также нужно обрезать засохшие ветки, стебли и убрать все опавшие листья. Не забывайте, что растения также нужно опрыскивать от вредителей и болезней.

Ошибка 2. Непригодные материалы для укрытия

Многие по привычке укрывают растения чем придется, а те растения, что не дожили до весны, списывают на слишком суровую зиму. Давайте смотреть правде в глаза: не все подручные материалы хороши для укрытия. В комплексе с другими — да, их использование оправдано.

Перечислим свойства хорошего укрывного материала:

на нем не образуется конденсат; он хорошо сохраняет тепло; пропускает воздух (дышит), но защищает от ветра; укрывает от дождя (не промокает).

Если ваш выбор пал на фабричные материалы, заранее ознакомьтесь с характеристиками различных видов – нетканых, полиэтиленовой пленки и тому подобное.

Ошибка 3. Неправильные сроки укрытия

Правильно выбрать срок для укрытия непросто. Если рано укрыть, то растения могут выпреть. Опоздаете — растения подмерзнут.

Нестабильная погода, когда морозы, вроде бы уже ставшие постоянными, вдруг сменяются затяжной оттепелью, давно не редкость.

Единственный выход из ситуации – укрывать растения в рекомендуемые сроки, а при внезапных оттепелях либо снимать укрытие, либо устраивать проветривание. Для каждой культуры важно персонально подобрать правильные сроки.