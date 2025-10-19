Baltijas balss logotype
Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву? 0 195

Дом и сад
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
ФОТО: pixabay

Чтобы надолго сохранить бруснику и клюкву эти ягоды надо замочить.

При мочении брусники отбирают крупные красные ягоды, удаляют плодоножки, листочки и прочие примеси. Очень удобно переборку ягод делать на наклонном столе. После мойки и плотной укладки в банки, баллоны или бочки ягоды заливают раствором сахара (0,5 стакана на 1 л воды). На 10 кг брусники берут 4-5 л воды и 400-500 г сахара. Сахар, если имеется такая возможность, хорошо заменить медом.

При мочении брусники можно добавлять корицу, гвоздику и нарезанные половинками яблоки. Специи кладут по вкусу. Ягоды оставляют на 2-3 дня при комнатной температуре. Затем выносят в подвал или ледник. В бруснике содержится бензойная кислота, которая предохраняет ее от вредных микроорганизмов. Действие бензойной кислоты настолько сильное, что бруснику можно хранить, если просто залить прокипяченной и охлажденной водой.

При мочении клюквы также используют ее консервирующие свойства. Ягоды сортируют, моют, заливают следующим раствором: на 10 л прокипяченной воды 3 столовые ложки соли и 1,5 стакана сахара.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
