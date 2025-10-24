Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

6 натуральных средств для подкормки домашних цветов, которые есть в каждом доме 0 204

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 6 натуральных средств для подкормки домашних цветов, которые есть в каждом доме

Комнатные растения нуждаются в регулярных подкормках, но далеко не всегда для этого стоит идти в магазин. Многие удобрения можно приготовить из самых обычных продуктов, которые найдутся почти на каждой кухне, и даже отходов.

Одно из самых простых и полезных средств — дрожжи. В их составе есть витамины группы B, белки и микроэлементы, стимулирующие развитие корней и ускоряющие рост зелёной массы. Чтобы приготовить раствор, достаточно растворить 10 г сухих дрожжей и четыре кусочка сахара в полутора литрах тёплой воды, настоять пару часов и разбавить водой в пять раз. Этим раствором можно поливать растения трижды в год — весной, летом и осенью.

Не менее популярна сахарная подкормка. При разложении в почве сахар выделяет глюкозу, которая служит источником энергии для растений, помогает им восстанавливаться и усиливает цветение. Для приготовления раствора одну столовую ложку сахара растворяют в 0,6 литра воды и поливают растения не чаще одного раза в месяц. Особенно хорошо реагируют на такие подкормки фикусы и кактусы.

Кофейная гуща действует как мягкое азотное удобрение и улучшает структуру грунта, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым. Перед внесением гущу подсушивают и добавляют в почву из расчёта чайная ложка на полкилограмма земли. Особенно любит такую добавку комнатная роза — у неё становятся ярче цветы и дольше продолжается цветение.

Полезными оказываются и привычные кухонные отходы. Например, цитрусовая кожура не только обогащает почву микроэлементами, но и отпугивает вредителей — клещей и щитовок. Для приготовления настоя кожуру измельчают, заливают кипятком, настаивают сутки и используют для полива раз в месяц.

Луковая шелуха содержит фитонциды, которые оздоравливают почву и защищают растения от болезней. Из неё делают отвар: горсть шелухи кипятят 15 минут в двух литрах воды, настаивают несколько часов, процеживают и используют для полива или опрыскивания не чаще раза в полтора месяца.

Наконец, вода после размораживания мяса может служить мягким стимулятором роста. Разбавленная в два раза, она помогает растениям накапливать хлорофилл и улучшает окраску листьев. Поливать такой водой в небольших количествах можно не чаще одного раза в три–четыре месяца.

Используя эти простые средства, можно поддерживать растения в отличной форме без лишних затрат и химических добавок. Главное — соблюдать меру и не переувлажнять почву, чтобы не повредить корни.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему нельзя пить воду из чайника с накипью: предупреждение эндокринолога
Изображение к статье: Почему нельзя пить воду из чайника с накипью: предупреждение эндокринолога
Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет
Изображение к статье: Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет
На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью
Изображение к статье: На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью
82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ
Изображение к статье: 82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ
Изображение к статье: Дикий предок сливы. Уникальные достоинства обычного тёрна
Дикий предок сливы. Уникальные достоинства обычного тёрна 79
Изображение к статье: Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы агронома
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы агронома 142
Изображение к статье: Народные приметы на 24 октября — Филиппов день
Народные приметы на 24 октября — Филиппов день 3 228
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 766

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 11
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 65
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 39
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
В мире
США вводят санкции против президента Колумбии 35
Изображение к статье: Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов
Люблю!
Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов 71
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 11
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 21
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 65

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео