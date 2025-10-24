Baltijas balss logotype
82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ

82 % книг в подкатегории «Лечение травами» на Amazon — крупнейшем мировом онлайн-магазине, где продаются в том числе электронные и печатные издания, — изданных в 2025 году, вероятно, частично или полностью написаны генеративным ИИ.

К такому выводу пришла команда Originality.ai после выборочного анализа 558 печатных изданий, опубликованных с 1 января по 30 сентября. Исследователи сканировали аннотации, доступные образцы и авторские биографии своим детектором и обнаружили признаки ИИ у 96 % книг хотя бы в одном из сегментов; у 77 % — сразу в трех.

Кейс-примером стал бестселлер The Natural Healing Handbook, все лето державшийся на первом месте в подкатегории. Автор Luna Filby и цитируемые «эксперты» не имеют никаких признаков существования вне указанной книги. По данным исследователей, биография, описание и фрагменты этой 85-страничной книги детектор пометил как сгенерированные ИИ с вероятностью 100 %.

Анализ выявил повторяющиеся маркеры «конвейерных» ИИ-изданий: одинаковые ключевые слова в названиях, похожие псевдонимы авторов, логотипы вместо фото, шаблонные рекламные фразы и щедрое использование эмодзи — особенно 🌿.

Исследователи отмечают, что советы, содержащиеся в подобных книгах, не проверены врачами, часто не учитывают противопоказания и могут представлять опасность для читателей, особенно для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями. Эксперты подчеркивают необходимость внедрять фильтры, выявляющие ИИ-контент, чтобы защитить аудиторию и поддержать реальных авторов.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео