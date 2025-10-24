О тёрне или терновнике упоминают нечасто. Однако опытные садоводы нередко переносят на свои участки дикие кусты, встречающиеся на опушках и в низинах за пределами городов. И делают это совершенно оправданно. Рассказываем почему.

Чем хорош тёрн

Тёрн в отличие от привычной культурной сливы хоть и не стал массовой культурой, но обладает целым рядом уникальных достоинств. Он формировался в условиях дикой природы и потому отличается выдающейся зимостойкостью, стойкостью к засухе и умением приспосабливаться к самым разным почвам и климатическим условиям. Его плоды, хоть и терпкие на вкус, прекрасно подходят для домашней переработки.

Садовод, проявивший терпение, может из посевов косточек тёрна получить крупноплодные формы с высокой урожайностью и минимальной колючестью. Такие кусты дают плоды даже в годы, когда культурная слива страдает от вымерзания цветковых почек. Жаль, что селекционная работа с тёрном в научных институтах ведётся ограниченно, а сортовой посадочный материал до дачников практически не доходит. Чаще всего садоводы получают саженцы у соседей или на рынках. Причём отличить сортовой тёрн от дикого не всегда возможно. Поэтому лучший способ обзавестись этой культурой — поискать её в естественной среде или обратиться в ботанические сады и специализированные питомники.

Тёрн как подвой и гибридизация

Интересен тёрн и тем, что используется в селекции как подвой для сливы, алычи и даже абрикоса. На его основе созданы гибриды — например, известный «тернослив», который в народе называют «терновкой». Это неприхотливое дерево с небольшими плодами, которое легко размножается корневой порослью и фактически не требует ухода. Более того, современные сорта домашней сливы произошли от естественного скрещивания тёрна с алычой. Учёные доказали это экспериментами, получив гибриды, полностью идентичные сливе.

Биологическая характеристика

Тёрн относится к семейству розовых, роду слива. Это один из самых распространённых диких представителей рода. Встретить его можно на лесных опушках, в оврагах и низинах.

Обычно тёрн растёт в виде густого кустарника высотой 1,5–3 метра. Его легко узнать по тёмно-серой коре, округлым ветвям и обильной корневой поросли. Листья небольшие, эллиптические, снизу слегка опушённые. Цветёт он в апреле-мае, ещё до появления листвы. Цветки розовато-белые, опыляются в основном пчёлами, поэтому кустарник является отличным медоносом.

Плоды тёрна небольшие, округлые костянки тёмно-­синего или почти чёрного цвета с восковым налётом. Мякоть зеленоватая, кисло-сладкая, с характерной терпкостью. Созревают плоды в августе-сентябре. Урожайность взрослого куста обычно 3–4 килограмма. Вид отличается высокой изменчивостью: есть карликовые формы всего по 0,5 метра и крупные деревца. Различаются они по степени ветвления, количеству колючек, величине плодов и семян, а также по зимостойкости.

Агротехника тёрна

Для разведения на участке выбирают дикорастущие экземпляры с крупными плодами и высокой урожайностью. Хорошо зарекомендовали себя корневые отпрыски окультуренных форм и прививки. Размножают тёрн также семенами (с обязательной стратификацией) и зелёными черенками.

Посадку проводят весной или осенью. Саженцы неприхотливы и могут расти почти без ухода. Их часто размещают по границе участка или используют для живых изгородей. В этом случае растения высаживают плотнее, на расстоянии около метра. Для плодоношения лучше оставлять 2–2,5 метра между кустами.

Пищевая ценность и лечебные свойства

Плоды тёрна содержат сахара (7–8%), органические кислоты (до 3%), дубильные вещества и пектин. Витамина C в них немного, зато по содержанию витамина P они превосходят чёрную смородину и приближаются к шиповнику.

Благодаря танинам вкус плодов терпкий, но после первых заморозков он становится мягче и приятнее. В народе тёрн часто собирают именно после морозца.

В пищу его употребляют в свежем виде ограниченно, зато он незаменим в переработке. Из него делают компоты, варенья, мармелад, соки, соусы, маринады, наливки и даже терновую водку. Во Франции незрелые плоды используют как заменитель оливок.

Ядра семян содержат до 37% жирного масла, а также эфирные соединения. Из плодов и коры получают красители, а в промышленности их применяют для производства уксуса и витаминных препаратов.

В народной медицине тёрн известен как вяжущее средство при кишечных расстройствах. Отвары из цветков и листьев пьют как чай при простудах. Веточки и корни используются для укрепления организма и как источник красителей.

Декоративное и хозяйственное значение

Тёрн часто используют для создания живых изгородей. Его густые кусты с колючками формируют непроходимую стену, которая защищает участок от ветра и нежелательных гостей. Благодаря развитой корневой системе растение эффективно укрепляет овраги и склоны.

Цветущий тёрн чрезвычайно красив: ранней весной он по­крывается облаком бело-розовых цветов, а осенью украшает сад тёмными ягодами. К тому же он является отличным медоносом.

Рецепты и практическое применение

● Варенье из тёрна готовят по классическому рецепту: ягоды пересыпают сахаром и варят в несколько приёмов, чтобы сохранить аромат.

● Компот из тёрна обладает красивым рубиновым цветом и лёгкой кислинкой.

● Соус из тёрна отлично сочетается с мясом, особенно с дичью.

● Настойки и наливки ценятся за насыщенный вкус и необычный аромат.

Кроме того, листья тёрна сушат и заваривают вместо чая.