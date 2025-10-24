Baltijas balss logotype
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению

Ошибки на кухне случаются даже у самых аккуратных хозяек. Но, как заявила нутрициолог Оксана Николенко, некоторые из них стоят слишком дорого.

Поддержание порядка на кухне является проявлением заботы о здоровье. Эксперт в предупредила, что некоторые привычки — на первый взгляд совершенно безобидные — не лучшим образом отражаются на самочувствии. В худшем случае они могут спровоцировать пищевое отравление, даже если на стол попали исключительно свежие продукты.

Сколько досок и ножей должно быть на кухне

Оказывается, самая частая ошибка — готовить все на одной и той же разделочной доске и с помощью одного ножа.

«Мы можем порезать на ней сырую рыбу или мясо, а потом — овощи для салата, и даже что-то попробовать. То же самое с ножами: один и тот же нож для сырого и готового — прямой путь к попаданию бактерий в еду», — предупредила нутрициолог.

Во избежание перекрестного заражения следует завести отдельные доски и ножи для:

мяса;
рыбы;
овощей;
хлеба.

Получается, минимум по одному предмету на каждую категорию. После работы с сырым продуктом утварь тщательно промывают с мылом и горячей водой.

Нужно ли мыть «свои» овощи и фрукты

Есть распространенное заблуждение, что выращенные на своем участке плоды в обработке не нуждаются. Однако, на овощах, фруктах, ягодах и зелени могут оставаться следы земли или яйца паразитов. Лучше замачивать все растительные продукты в холодной воде с добавлением соды или уксуса, а затем тщательно промывать.

Для чего используют воду из-под крана

Вода из-под крана, на котором не установлен специальный фильтр, считается грязной — в ней и примеси, и патогенные микроорганизмы. Для кулинарных целей и питья подойдет кипяченая вода, бутилированная или та, что была обработана фильтрами с обратным осмосом.

«И не стоит полностью доверять кулерам в общественных местах — фильтры там редко меняют, а это идеальная среда для бактерий», — добавила Оксана Николенко.

Сколько хранить готовую еду

Готовая еда не может храниться в холодильнике неделями.

«Все помнят новогодний «оливье», который стоит в холодильнике по три дня. На самом деле это идеальные условия для размножения бактерий, даже если еда выглядит нормальной», — объяснила специалист.

Готовые блюда безопасно хранить не дольше 24 часов, особенно те, что содержат майонез, яйца, мясо или рыбу. В идеале еду нужно охлаждать в течение 2 часов после приготовления и накрывать крышкой.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео