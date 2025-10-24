После сбора урожая теплицу необходимо обработать, чтобы в следующем сезоне в ней не появились вредители и плесень, заявила агроном М. Круглова.

По словам специалиста, для обработки применяют 50 г медного купороса на 10 л воды или 100 г извести на 1 кв. м. За зиму хлор полностью выветривается, уточнила эксперт.

Кроме химических средств, популярны и биопрепараты, безопасные для человека и растений. Однако для их эффективного действия важно соблюдать температурный и влажностный режим, необходимый для работы живых бактерий. От слизней помогают гранулы с метальдегидом, а с грибковыми поражениями справляются серные шашки и медный купорос.

Проводить обработку рекомендуется сразу после удаления растительных остатков и сорняков при температуре воздуха выше 5 °C, добавила Круглова.