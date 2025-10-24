24 октября — день памяти апостола от семидесяти Филиппа. Святой родился и жил в Кесарии Палестинской, имел супругу и четверых детей.

Жизнь Филиппа отличалась праведностью и благочестием. Он проповедовал веру в единого бога во многих городах. За благие дела Господь наградил его даром чудотворения, язычники, которые встречались с ним и видели совершаемые мужчиной чудеса, начинали верить во Христа и просить, чтобы Филипп крестил их.

Так произошло, например, с Самарийским волхвом Симоном, с евнухом царицы Ефиопской. В сане епископа Филипп дошел до Малой Азии, проповедуя христианство. Святой дожил до глубокой старости.

В этот день традиционно возили на мельницу зерно. Процесс помола совершенствовался с годами. Изначально для этих целей использовались пестик и ступка, на смену им пришли ручные мельницы.

Измельчение зерна ручным инструментом было очень тяжелой работой, поэтому придумали водяные мельницы. Для продуктивной работы таких мельниц приходилось искусственно поднимать уровень реки. Позднее в местах, где не было водоемов, стали выстраивать ветряные мельницы, сила вращения лопастей которых зависела от силы ветра.

Погодные приметы

Земля в этот день покрылась инеем — ждали снегопад. Снег покрыл не подмороженную землю — весна наступит рано. Луна светит не ярко и покрыта дымкой — ждали ненастье.