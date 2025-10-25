Baltijas balss logotype
Домашняя подкормка для комнатных цветов: 4 простых рецепта

Дом и сад
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Домашняя подкормка для комнатных цветов: 4 простых рецепта

Полки магазинов заполнены разнообразными составами: удобрениями, подкормками и стимуляторами. А на самом деле существуют простейшие и дешёвые средства, которые всем доступны, и благодаря которым ваши комнатные цветы будут здоровыми и красивыми. Попробуйте 5 простых рецептов подкормки комнатных цветов, которые можно сделать своими руками.

С весны до осени домашние цветы нуждаются в питательных веществах. Подкармливать их можно удобрениями из магазина, но многие цветоводы предпочитают натуральные продукты. Из них можно приготовить для подкормки комнатных цветов в горшках полезные и эффективные народные средства.

Касторовое масло

Касторовое масло незаменимо для подкормки цветущих комнатных растений:

Возьмите чайную ложку масла и тщательно размешайте в литре воды для полива.
Этим составом поливайте цветы, когда видите, что на них начали завязываться бутоны.
Прям в самом начале бутонизации ловите момент, и цветы будут очень пышно цвести.
Можно также протирать листья растений ватным диском, смоченным в суспензии касторки.

Важно помнить, что касторка, – это масло, масло не растворяется в воде, а смешивается с ней в виде суспензии (мелкие капли масла в воде).

Поэтому состав используют сразу после приготовления и очень хорошо взбалтывают, чтобы капельки масла были как можно более мелкими.

Если суспензия постоит какое-то время, то масло снова соберется в «лужицу» и , чтобы использовать состав, его нужно заново взбалтывать.

Древесная зола

Зола подпитывает комнатные растения и помогает предотвратить многие заболевания:

Берете столовую ложку золы, заливаете одним литром горячей воды и забываете про раствор на неделю.
Через неделю перемешиваете и используете для полива.
Поливать золой можно каждые 2 недели.

Зола походит всем растениям, кроме тех, которые требуют кислую почву: азалия, гардения, антуриум и ряд других.

Цитрусовая и гранатная кожура

Отличный способ не выбрасывать кожуру гранатов и цитрусовых!

Нарезаем кожуру граната или цитрусовых на кусочки примерно в 1 см.
Засыпаем в литровую банку на одну треть и заливаем горячей водой до верха.
Через сутки процеживаем, доливаем воды снова до верха банки.
Поливать цветы примерно по 50 мл настоя в каждый цветок.
Это отличное питание для растений, применять можно один раз в 4-6 недель.

Эту подкормку очень любит спатифиллум.

Банановая кожура

Ещё один способ безотходной жизни. Кожура банана содержит много питательных веществ, особенно фосфор и калий, а эти элементы крайне важны для развития корневой системы и для формирования бутонов.

Берем кожуру от трех бананов, хорошенько промываем водой, убираем белые волокна, если они остались.
Затем режем кожуру на кусочки и сушим в духовке.
Высушенную кожуру укладываем в литровую банку и заливаем холодной водой (горячая вода может спровоцировать гниение, а нам это не нужно).
Убираем банку на 48 часов в прохладное место.
Процеживаем и разбавляем настой чистой водой 1 к 1.
Поливаем не чаще раза в неделю, лучше не увлекаться. Хранить настой можно не дольше 7 дней.
#полезно знать
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео