Полки магазинов заполнены разнообразными составами: удобрениями, подкормками и стимуляторами. А на самом деле существуют простейшие и дешёвые средства, которые всем доступны, и благодаря которым ваши комнатные цветы будут здоровыми и красивыми. Попробуйте 5 простых рецептов подкормки комнатных цветов, которые можно сделать своими руками.

С весны до осени домашние цветы нуждаются в питательных веществах. Подкармливать их можно удобрениями из магазина, но многие цветоводы предпочитают натуральные продукты. Из них можно приготовить для подкормки комнатных цветов в горшках полезные и эффективные народные средства.

Касторовое масло

Касторовое масло незаменимо для подкормки цветущих комнатных растений:

Возьмите чайную ложку масла и тщательно размешайте в литре воды для полива. Этим составом поливайте цветы, когда видите, что на них начали завязываться бутоны. Прям в самом начале бутонизации ловите момент, и цветы будут очень пышно цвести. Можно также протирать листья растений ватным диском, смоченным в суспензии касторки.

Важно помнить, что касторка, – это масло, масло не растворяется в воде, а смешивается с ней в виде суспензии (мелкие капли масла в воде).

Поэтому состав используют сразу после приготовления и очень хорошо взбалтывают, чтобы капельки масла были как можно более мелкими.

Если суспензия постоит какое-то время, то масло снова соберется в «лужицу» и , чтобы использовать состав, его нужно заново взбалтывать.

Древесная зола

Зола подпитывает комнатные растения и помогает предотвратить многие заболевания:

Берете столовую ложку золы, заливаете одним литром горячей воды и забываете про раствор на неделю. Через неделю перемешиваете и используете для полива. Поливать золой можно каждые 2 недели.

Зола походит всем растениям, кроме тех, которые требуют кислую почву: азалия, гардения, антуриум и ряд других.

Цитрусовая и гранатная кожура

Отличный способ не выбрасывать кожуру гранатов и цитрусовых!

Нарезаем кожуру граната или цитрусовых на кусочки примерно в 1 см. Засыпаем в литровую банку на одну треть и заливаем горячей водой до верха. Через сутки процеживаем, доливаем воды снова до верха банки. Поливать цветы примерно по 50 мл настоя в каждый цветок. Это отличное питание для растений, применять можно один раз в 4-6 недель.

Эту подкормку очень любит спатифиллум.

Банановая кожура

Ещё один способ безотходной жизни. Кожура банана содержит много питательных веществ, особенно фосфор и калий, а эти элементы крайне важны для развития корневой системы и для формирования бутонов.