Накипь представляет собой отложения солей кальция и магния. Эти элементы постепенно накапливаются в организме, и при избытке кальция его выведение ложится на почки.

Со временем это может привести к образованию камней или нарушению работы почек из-за повышенной нагрузки, что увеличивает риск хронических заболеваний, рассказывает эндокринолог Евгений Карклинь.

По словам врача, такая вода особенно опасна для людей старше 50 лет: избыток кальция снижает эластичность сосудов и способствует формированию атеросклеротических бляшек. Особенно вредно это для тех, у кого отмечается дефицит витамина D — в этом случае кальций накапливается в почках, подчеркнула эксперт.

Чтобы избежать подобных проблем, специалист рекомендует использовать только очищенную воду, регулярно удалять накипь и следить за состоянием чайника.