Раскроем секрет, который поможет вам вырастить крупный и сочный озимый чеснок на своём дачном участке. Важно правильно выбрать и посадить чесночные зубчики, чтобы урожай вас точно порадовал.

Урожайность озимого чеснока зависит от многих факторов. И один из наиболее важных — форма зубчиков. При посадке важно обратить внимание на эту деталь.

Как отличить «женские» зубчики чеснока от «мужских»

Опытные огородники знают, что самые крупные, сочные и здоровые головки чеснока дают «женские» зубчики. ​Отличить их от «мужских» можно по форме и размеру:

«Женские» зубчики чеснока имеют округлую форму, похожую на бочонки или яйцо, они крупные и гладкие, без ярко-выраженных граней. Располагаются они, в большинстве случаев, ближе по краю чесночной головки. «Мужские» зубчики чеснока — более мелкие, вытянутые, ребристые, имеют острые грани. Располагаются они, в большинстве случаев, ближе к основанию чесночной головки и получают значительно меньше питания и света.

Всё дело в том, что «женские» зубчики образуются, в основном, на внешней стороне чеснока, обладают плотной кожицей и получают в процессе роста и развития большее количество солнечных лучей и питательных веществ.

Выбор для посадки таких зубчиков гарантирует получение более качественного и обильного урожая.

Как подготовить чеснок к посадке осенью

Озимый чеснок нужно тщательно подготовить к посадке, обеззаразить. Для этого головки чистят и замачивают растворе фурацилина:

В 1 л кипятка растворяют 2 таблетки фурацилина, а затем опускают в него очищенные, НО не разделенные головки чеснока. Через 45 минут чеснок вынимают и сушат в течение 4-5 дней. Затем можно разделить головки на зубчики. Не торопитесь высаживать чеснок в землю. Далее весь посевной материал хранится несколько дней именно в разобранном виде. Это нужно для того, чтобы вызревали покровные ткани. Если вы высадите зубчик, у которого нарушена целостность покровной оболочки, то высока вероятность его инфицирования и загнивания. Высаживаются зубчики чеснока неочищенными, прямо в чешуйках – у таких зубчиков больше шансов на выживание.

Знатоки отмечают, что очищенные таким способом зубчики чеснока всходят на 60% лучше, чем неподготовленные.

Не рекомендуется дополнительно вымачивать чеснок в фитоспорине или солевом растворе в осенний период. Фурацилин уже обеззаразил зубчики на этапе подготовки.

Инструкция по посадке озимого чеснока

Высадить подготовленный посадочный материал чеснока несложно.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как сажать чеснок под зиму:

Подготовьте грядку. Взрыхлите почву, сделайте бороздки на расстоянии 20 см одна от другой. Их глубина — 6-8 см. Зубчики «женского» чеснока поставьте на дно бороздки на расстоянии 7-10 см друг от друга (для крупноплодных сортов дистанцию увеличьте). Каждый зубок слегка прижмите к грунту, но не вдавливайте его. Иначе будут проблемы с развитием корневой системы. Засыпьте бороздки землёй, аккуратно егё уплотните. Уложите поверх посаженных грядок слой мульчи. Это защитит их от холода и испарения влаги. В качестве мульчи возьмите солому, опилки или перегной.

Хорошего вам урожая!