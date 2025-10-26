Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science and Technology for the Built Environment, сон нарушается, если уровень CO₂ в воздухе превышает 1000 ppm. Оптимальные условия для сна обеспечиваются при концентрации до 800 ppm.

После анализа 17 научных работ и 22 наборов экспериментальных данных ученые пришли к выводу, что действующие строительные нормы не обеспечивают достаточный воздухообмен. Для поддержания оптимального уровня CO₂ требуется не менее 8 литров свежего воздуха в секунду на человека — примерно вдвое больше, чем предписывают нынешние стандарты.

Как отметил руководитель исследования М. Акимото, из-за недостаточной вентиляции повышается сонливость, снижаются когнитивные способности, а также возрастает риск развития сердечно-сосудистых патологий. Эксперты считают необходимым пересмотреть нормы воздухообмена в жилых помещениях и внедрить обновлённые стандарты.

По мнению ученых, микроклимат в спальне — столь же важный фактор долголетия, как сбалансированное питание и регулярная физическая активность.