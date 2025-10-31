Любой алкоголь — это психоактивное вещество с токсическим и канцерогенным действием. Дорогие напитки действительно реже вызывают похмелье, поскольку проходят тщательную очистку от сивушных масел. Однако их основной активный компонент — этанол — остаётся столь же опасным для организма.

По словам специалиста, многочисленные научные исследования, в том числе опубликованные в авторитетном журнале The Lancet, опровергли представление о пользе малых доз алкоголя.

Вред спиртного определяется не только крепостью, но и количеством выпитого. Слабоалкогольные напитки употребляются легче и чаще, поэтому в организм нередко попадает даже больше этанола, чем при приёме крепкого алкоголя, отметил врач.

Комментируя вопрос наследственности, Исаев подчеркнул, что гена алкоголизма не существует. По наследству могут передаваться лишь особенности обмена веществ, повышающие риск формирования зависимости.