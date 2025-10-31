Baltijas balss logotype
Народные приметы на 31 октября — Лука Евангелист, Луков день

Дом и сад
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 31 октября — Лука Евангелист, Луков день
ФОТО: LETA

Этот день для православных христиан посвящен памяти святого апостола Луки. Он стал первым иконописцем, был врачом, изучал живопись и философию.

Считается, что Лука стал автором первых икон Богородицы. После смерти и воскрешения Христа он был сподвижником апостола Павла, после его смерти проповедовал в Египте, Фиваиде, Ливии и Ахайе. В Греции (в Фивах) принял мученическую смерть в возрасте 84 лет.

Считалось, что иконописцем может быть только мастер с истинной верой и особыми душевными качествами, благодаря которым его мастерство снисходило к нему в виде благодати. Иконописцев считали духовидцами, верили, что они могли прикоснуться к неземным свету и тайне, передав это видение неземной красоты в образах на иконе.

Поговорки, ассоциировавшиеся с днем Луки: «Всякое умение дается трудом», «К чему лежит душа, к тому и руки приложатся», «На образ взглянешь, святым не станешь».

Имя Луки было созвучно слову лук, возможно, поэтому в народе этот день также называли луковым днем: устраивались базары, где продавали этот овощ. Считалось, что съеденный в этот день лук убережет от болезней.

Погодные приметы

Если 31 октября снег не выпадет — зима придет нескоро. Блеклые звезды — будет дождь, блеклый месяц — будет снег или дождь. Фыркающая лошадь предвещает тепло, а если храпит — ненастье. Облака плывут с севера на юг — будет солнечная погода. Кошка начала пол царапать — поднимется ветер. Вой лисиц в лесу — к ненастью. Корова против ветра морду поднимает — к дождю.

Видео