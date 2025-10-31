Геомагнитной активности, хоть и несильной, в ноябре 2025 года избежать не получится, поэтому важно «знать врага в лицо». В этом материале расскажем, что это такое и чего ожидать от магнитных бурь.

Когда будут магнитные вспышки в ноябре 2025 года

Согласно календарю магнитных бурь, в ноябре 2025 года нас ждет несколько эпизодов вспышек на Солнце. Первые волнения магнитосферы планируются 6-9 ноября: они не будут достигать мощности магнитной бури, но будут максимально приближены к этому статусу по силе. 11-12 числа магнитосфера снова будет напряжена, как и 15 и 20 ноября. 24 числа ожидаются последние волнения. Конец месяца же пройдет спокойно.

Из-за чего возникают магнитные бури

Магнитная буря — это результат реакции магнитного поля Земли на солнечный ветер: всплески энергии, которые происходят на поверхности нашей звезды. Это защищает планету от пагубного влияния солнечного ветра, но из-за искажения магнитосферы может привести к помехам в работе электрических устройств и, как многие считают, отрицательно повлиять на самочувствие человека.

Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?

Нет, вспышки на Солнце не всегда приводят к магнитным бурям на нашей планете. Только те из них, которые достигают магнитного поля, могут стать причиной бурь. Соответственно, если вспышка слишком короткая или направлена в противоположную от Земли сторону, причиной магнитной бури она не станет.

Почему от магнитных бурь страдают люди

Влияние этого феномена на состояние человека не доказано, однако есть версия, что магнитные бури вызывают у организма стресс, в результате чего вырабатывается повышенное количество соответствующих гормонов, что, в свою очередь, приводит к гипертонии и спазму сосудов.

Я чувствую себя хуже во время магнитных бурь. Начинать беспокоиться?

Плохое самочувствие во время магнитных бурь проходит вместе с уменьшением солнечной активности и не означает, что у вас есть проблемы со здоровьем. Однако стоит исключить, что недомогание вызвано другими процессами в организме, которые существуют независимо от волнений магнитосферы.

Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю

В зависимости от того, как магнитная буря влияет на артериальное давление, есть разные способы улучшить самочувствие. При повышении давления рекомендуется пить больше воды и сократить количества потребляемой соли. В обратном случае поможет настойка элеутерококка или лимонника. Также эксперты советуют снизить уровень стресса, которому подвергается организм: для этого постарайтесь достаточно спать и ограничить нагрузки.