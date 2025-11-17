Нет, это не так. По словам врача дерматовенеролога, трихолога и косметолога Ирины Константиновой, не имеет значения, в каком положении мыть голову: стоя или наклонившись.

Гораздо важнее, как именно вы осуществляете мытье головы и правильно ли подобран шампунь.

Перед мытьем волосы следует тщательно расчесать. Температура воды не должна превышать 45 градусов. Шампунь выбирается в зависимости от типа кожи головы. Затем небольшое количество средства наносится на ладонь, разводится с водой и тщательно массируется в кожу головы. Держим минуту и смываем. Эксперт добавила, что кондиционер, бальзам и различные маски следует подбирать только по типу волос.

Ирина Константинова также подчеркнула, что мыть голову нужно по мере загрязнения кожи. Еще один совет от трихолога: лучше перемыть волосы, чем оставить их недомытыми!